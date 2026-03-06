新たなスタジアム整備について秋田市は、県と連携して保有する形であればブラウブリッツを含めた3者による協議を進められるという考えを示しました。秋田市は議会閉会後、改めて、県とブラウブリッツ秋田に方針を伝えることにしています。県と秋田市、ブラウブリッツ秋田の3者による協議が行われている新たなスタジアムの整備。秋田市は財政的な負担などを踏まえ、単独では事業主体にはならないという立場を示しています。そのうえ