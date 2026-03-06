B1西地区の神戸ストークスは3月6日、レバノン出身のジミー・セーレムと契約を締結したことを発表した。同選手はアジア特別枠としての登録となる。現在31歳のセーレムは、191センチのガード。これまでレバノン国内でプレーし、今シーズン在籍したチームでは1試合平均12.0得点6.1リバウンド2.7アシスト2.7スティールと、攻守でチームをけん引。レバノン代表とし