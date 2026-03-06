3月4日、嵐がおよそ5年半ぶりとなる新曲「Five」をデジタルリリースした（CDはファミクラストア オンライン限定で完全受注生産）。3月13日には、北海道・大和ハウス プレミストドームにて、全国5都市をめぐるラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASH」』が開幕するだけに、5人が再び揃う喜びと、5月31日の“最後の日”に向かっていく寂しさ――その両方を抱え、複雑な心境のファンも多