地元作家や若手作家を幅広く紹介する天満屋岡山店のアートスペースがリニューアルオープンし、こけら落としとなる展覧会が開かれています。 【写真を見る】天満屋のアートスペースがリニューアルオープンこけら落としにアメリカ出身のデービット・ディロングさんが手掛ける郷原漆器の展覧会【岡山】 天満屋岡山店の5階にある美術画廊の前にできた、「アートスペ&