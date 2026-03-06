２月２８日に米国とイスラエルがイランを攻撃したことを受け、株式市場を取り巻く環境は激変した。 週明け３月２日から４日までの３営業日で日経平均株価は終値で４６００円強下落し、一時５万３０００円台まで値を下げる場面があった。ただ、５日と６日で１３００円強切り返した。特に、原油価格の指標であるＷＴＩ価格は５日に一時１バレル＝８２ドル台まで急騰した。市場には、「２２年２月のウクライナ危機を想起した」