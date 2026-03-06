■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０３月０６日１５７円５２～５５銭（△０．２７） ０３月０５日１５７円２５～２７銭（▼０．１９） ０３月０４日１５７円４４～４７銭（△０．０３） ０３月０３日１５７円４１～４３銭（△０．４３） ０３月０２日１５６円９８&#