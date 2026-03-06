岡山駅で駅弁の販売が始まって今年で135年になります。それを記念して、かつて人気を博した祭ずしの駅弁が復刻。きょう（6日）は、試食用の弁当が配られました。 【写真を見る】岡山駅で駅弁の販売が始まって135年復刻版「特上祭ずし」の復刻版が登場「あーそうそう、この味」 穴子やままかり…岡山ならではの食材にいいだこなど、瀬戸内の味覚も楽しめます。三好野復刻版「特上祭ずし」です。三好野本店は、1964年から