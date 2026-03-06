日銀が６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円５２～５５銭と前営業日比２７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円９６～００銭と同４８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１４～１５ドルと同０．００１０ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS