【家電コンサルのお得な話・288】 物価高の影響が長期化する中、各自治体は、物価高の影響を受ける子育て世帯の家計を下支えするため、令和7年（2025年）度補正予算に基づき、児童1人につき2万円を1回限り支給する「物価高対応子育て応援手当」を実施している。●原則申請不要の“プッシュ型”給付こども家庭庁が進めている今回の「物価高対応子育て応援手当」の特徴は、児童手当の仕組みを活用した“プッシュ型”を原則として