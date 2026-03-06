「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a（Google）2位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）3位AQUOS wish5（シャープ）4位Galaxy S25（SAMSUNG）5位arrows We2（FCNT）6位moto g66j 5G（Motorola Mobility）7位A5 5G（OPPO）8位AQUOS sense10（シャープ）9位Xperia 10 VII（ソニー）10位moto g05（Moto