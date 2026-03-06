第63回（8日／GII、中山芝2000m）には、朝日杯FS3着のアドマイヤクワッズ、東スポ杯2歳S3着のライヒスアドラー、京成杯4着のタイダルロックなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ステラスペース」を取り上げる。 ■ステラスペース この中間の1週前の調教内容というのは、非常に同馬の特徴をよく表していたように思える。追ってからの粘り