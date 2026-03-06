【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」が、TVアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』の主題歌に決定した。 ■主題歌「CUE CUE CUTE」が聴ける本PV映像も解禁 1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている人気漫画作品『アシベ』シリーズの最新作『小3アシベQQゴマちゃん』（原作：森下裕美『漫画アクション』連載／双葉社）が、4月12日より毎週日曜7時からテレ東系6