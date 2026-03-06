俳優の志尊淳が5日、自身のインスタグラムを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンへ感謝の気持ちをつづった。【写真】“お祝いショット”で31歳の誕生日を報告した志尊淳志尊は「31歳になりました。いつも応援してくれて、支えてくださる全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです」と伝え、複数枚の写真を投稿。イチゴがたっぷりとのった誕生日ケーキを手にうれしそうな表情を浮かべる姿や、カメラに向かってダブルピ