6日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝157円65銭前後と、午後5時時点に比べ12銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円93銭前後と1銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース