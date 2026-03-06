俳優の一ノ瀬ワタル主演、吉田恵輔（※吉＝つちよし）監督の最新作『四月の余白』（6月26日公開）のメインポスタービジュアルが解禁された。【動画】映画『四月の余白』特報映像『ミッシング』『空白』などで、人が思わず目を背けたくなるような感情や社会の歪みを描いてきた吉田監督。本作は、監督自身が多感な時期に出会った非行少年や、彼らを取り巻くコミュニティをモデルにした作品で、人の痛みも常識も理解できない少年