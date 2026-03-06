新疆ウイグル自治区は中国最大の綿花の生産地で、そこで育つ綿は新疆綿と呼ばれ、繊維長が長く、高品質で、生産量が多いことで広く知られている。新疆の綿花栽培は長い歴史を誇るものの、新中国成立初期を見ると、その生産量は5100トンと、当時の中国の総生産量の1．1％を占めるに過ぎなかった。しかし、2022年になると、新疆の綿花の生産量は539．1万トンと、中国の総生産量の90％を占めまでに成長した。（提供/人民網日本語版）