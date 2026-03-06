テレビ東京は6日、ショートアニメに特化した新番組『アニもり！』（毎週日曜午前7時〜7時30分）を4月12日より放送スタートさせることを発表した。キックオフタイトルは、「小3 アシベ QQ ゴマちゃん」、「クマーバ（シーズン3）」、「おでかけ子ザメ（シーズン２）」、「デザート キャッチ！ティニピン」の4作品となっている。【画像】絵柄がセンス抜群！『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』の色紙＆新グッズ番組のコンセプトは、番組