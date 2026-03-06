この記事をまとめると ■長年フェラーリの造形はピニンファリーナが担ってきた ■空力と設計力が外部デザイン起用の大きな理由だった ■現在は社内組織が機能重視の造形を推進している フェラーリのデザインは誰が担ってきたのか フェラーリというブランドから生み出されるモデルが大きな魅力としているのは、やはり世界の最先端にあるエンジニアリングによって実現されたパフォーマンスであり、また圧倒的な美しさとともに常に