コカ・コーラシステムは、ノンアルコールブランド「よわない檸檬堂」から、「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」を2026年3月9日に発売する。レモンオイルと沖縄県産シークヮーサーエキス「檸檬堂」で培ったというレモンをおいしく味わうための技術に加え、ジンで使われるスパイス「ジュニパーベリー」のエキスを加えることでお酒らしい味わいを実現している「よわない檸檬堂」ブランド。ノンアルコールでも甘くなく、食