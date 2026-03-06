原 由子のソロデビュー45周年を祝うアニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』の最終公演が、全国の映画館にてライブビューイング（生中継）されることが決定した。【写真】ハンドマイクで歌唱する原 由子今回のライブビューイングは、キャパシティを大幅に超えるチケットエントリーが殺到したことを受けて実施される。ツアーの最終日である4月7日の神奈川・鎌倉芸術館