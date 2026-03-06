TBSは、3月14日午後7時から『40周年特別版 世界ふしぎ発見！大発掘！黄金のマスクが出た！岡田准一エジプト特別潜入3時間SP』を放送する。俳優の岡田准一がミステリーハンターとして出演し、古代エジプトの発掘現場やピラミッド内部などを特別取材。約3300年前の墓に残された「封印の壁」を開ける歴史的瞬間にも立ち会う。【写真】番組カットを先行公開！同番組は「歴史と遊ぶ」をテーマに、世界各地の歴史や文化の謎をクイズ