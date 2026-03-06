くるりの初フルオーケストラ公演が東京、京都で開催されることが決定した。8月30日に東京・Bunkamura オーチャードホール、9月5日に京都・京都コンサートホールにて開催される。【写真】かわいい…！モノトーンの衣装に身を包んだくるり古今東西の音楽を柔軟に取り入れ、多彩な楽曲を世に送り出してきたくるり。岸田繁が生み出す純粋かつ叙情的な楽曲群と、佐藤征史が紡ぐ唯一無二のベースのグルーヴは、時代やジャンルを越え