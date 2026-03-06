俳優・モデル・格闘家の3刀流で活動する宮原華音の1st写真集『K.O〜kanon origin〜』が、4月8日に発売される。自身の30歳の誕生日にあわせたリリースで、芸歴15年目の節目に実現した念願の写真集となる。【動画インタビュー】『仮面ライダーガッチャード』クロトー役・宮原華音の素顔に迫る！宮原はこれまで「紙で写真集を出すこと」を目標に掲げてきた。本作のタイトルは、自身のキャリアの転機となったプロ格闘家デビュー戦