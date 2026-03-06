スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が、6日までに更新されたYouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル・トラトラタイガース」に出演。今年で4年連続となった阪神キャンプでの臨時コーチについて振り返った。藤川球児監督からも絶大な信頼を得ている赤星氏は、今年も様々なシチュエーションで指導を依頼された。その中で、盗塁には「脱力」が大事だと、各選手に説いたという。走るぞ、という雰囲気を出して