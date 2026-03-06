俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）の第9話が9日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。かつて岐阜で名を轟（とどろ）かせた湖音波＆沖田竜司(おきた・りゅうじ／小林虎之介）のヤンキーコンビが再結成!?木刀をもった湖音波と、バチバチにメンチを切った竜司の衝撃的な場面写真が公開となった。このシーンは今回登場する“元ヤン妊婦”の想像上のシー