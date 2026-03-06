中国出身の芸人・いぜん（27）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、ネット上の“曲解”に苦言を呈した。いぜんは北京大学附属高校を卒業後に来日し、現在は東大大学院で核融合の研究に励んでいる。近影をアップしていたが、一部ユーザーから「中国の苦学生で田舎から上京してきたイメージがあったけど、数カ月前からバリバリ港区女子になったね」といったコメントが寄せられた。これにいぜんは「一つも合ってねぇよ