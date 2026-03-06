セクシー女優の永井マリア（29）が6日、インスタグラムを更新。第1子出産を発表した。「ご報告ようやく出産を終えました母子共に無事です元気な3408gの男の子です」と報告した上で、新生児の指の写真を公開。「初めての出産で普通分娩で、ドキドキと不安は、ありましたが、■に会いたい気持ちで頑張れました私が妊娠糖尿病だったので、誘発剤を使った分娩になりそうでしたが、子宮口が全く開かなかったので、計画入院が延