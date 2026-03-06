女優の藤山直美（67）が6日、大阪市内で開かれた主演舞台「おだまり、お辰！」の制作発表会見に出席した。藤山演じる女中と、ダブル主演の高畑淳子（71）演じる伯爵未亡人という主従関係を超えた絆で結ばれた2人の元に、未亡人の初恋の人（吉田栄作）が現れたことがきっかけでドタバタが起こる、笑いあり涙ありの新作人情喜劇。脇を固める役でベンガル（74）や柄本明（77）らベテランが顔を揃えることから、舞台の意義を藤山