元ニッポン放送の松本秀夫アナウンサー（64）が6日、Xを更新。7日のWBC韓国戦の中継を欠席すると発表した。「【お詫び】皆様お聞き及びかと思いますが、自己管理ミスで喉が万全ではなく、明日のニッポン放送WBC対韓国戦の実況は清水久嗣アナに代わっていただきました」と報告。続けて「明後日のスタジオは担当いたします。なおしばらくの間、SNSの私的な更新も控えておりました。もろもろお詫び申し上げます」とつづった。ニッポン