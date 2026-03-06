きょう午後4時ごろ、富山駅前の繁華街で40代の女性が刺されたとの通報がありました。富山市消防局によりますと、きょう午後4時ごろ、富山市新富町の路上で40代の女性が刺されたと警察から消防に通報があったということです。通報では女性は腹部から出血があり、意識があるという内容でした。詳細は分かっていません。現場は富山駅前の繁華街で、一時、騒然としたということです。