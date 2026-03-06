集合写真に納まる前田穂南（右から3人目）ら招待選手＝6日、名古屋市8日の名古屋ウィメンズマラソン（バンテリンドームナゴヤ発着）の招待選手が6日、名古屋市内で記者会見し、日本記録保持者の前田穂南（天満屋）が「調子は徐々に上がってきている。自分の力を最大限発揮したい」と決意を口にした。2028年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ」の出場権が懸かったレースの一つで、今年9月開幕の愛知・