野球日本代表「侍ジャパン」の近藤（ソフトバンク）が６日、記者会見でワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への意気込みを語った。「まだまだ高ぶりは試合が始まってからだと思うので、そこに合わせて今からしっかり準備していきたい」と語った。初戦の台湾戦に向けては、「この大会を左右する大事な試合。初戦の先制点は１番重要かなと思う。そこに貢献できるように頑張りたい」と力を込めた。