【シドニー共同】オーストラリア国防省は6日、黄海上で中国軍のヘリコプターがオーストラリア軍のヘリコプターに接近したと発表した。オーストラリア政府は乗組員らの安全を脅かしたとして、中国政府に懸念を伝達した。