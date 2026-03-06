歌手の野口五郎（69）が6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年の2月に亡くなった母について思いを語った。黒柳徹子は「去年2月に最愛のお母さまが亡くなられたそうですけど。しかもコンサートの初日の開演2時間前だったんですって。でもあなたはご存じないんでしょ。（知らせないでと）おっしゃってたんでしょ？」とふれた。野口は「そうなんですよ。実はコンサートを2日間、東京でやらせていただい