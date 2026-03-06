2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と齊藤明雄氏が日本ハム・達孝太について言及した。大矢氏は「去年までは自分で一生懸命やってという形だけだったと思うんだけど、今年はチームの中で戦力になっていく責任感が芽生えると思う。本当に楽しみなシーズンになるでしょうね」と期待を寄せる。一方の齊藤氏も「キャンプで投球練習見たんですけど、上背えもあるんですけど、迫力があり