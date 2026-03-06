ＴＢＳが６日、東京・赤坂の同社で「２０２６年春の改編説明会」を行い、月曜午後１０時から放送中のバラエティー番組「クレイジージャーニー」が３月末で終了することを発表した。同番組は独自の視点やこだわりを持って日本・世界を巡る探検家たちがその特異な体験を語る伝聞型紀行バラエティー。２０１５年に特番としてスタートし、その後レギュラー化。１９年に不適切演出で放送を終了したが、２２年に放送が再開された。