“開幕投手”は山本由伸…若月とバッテリー■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の初戦、チャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム、試合開始19時8分）に臨む。先発メンバーが発表され、大谷翔平投手（ドジャース）は「1番・DH」で先発出場する。今大会は打者に専念する大谷は「1番・指名打者」で先発。2、3日に行わ