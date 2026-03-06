8日に「明治×法政 on ice」ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの団体戦で銀メダル、個人戦で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明治大）が、明治大と法政大の部員によるエキシビション「明治×法政 on ice」（8日、東京・東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ）に出演する。6日、明治大スケート部フィギュア部門のXで発表され、ファンから様々な声が上がった。ミラノ・コルティナ五輪の閉幕から2週間足らず