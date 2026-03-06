WBC日本VS台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦する。試合前には大谷翔平（ドジャース）が打撃練習に登場した。右中間スタンドの看板越える衝撃の打球を放ち、場内は騒然となった。ゲージに入った大谷は、1巡目では快調に3本の柵越えを放つ。さらに2巡目では右中間の巨大スクリーンに当てる超特大弾。その後も大飛球を