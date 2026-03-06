厚手のアウターはそろそろ卒業したいのに、まだ「軽アウター」を買ってない！ そんな大人女性におすすめのブルゾンとニットジャケットを、今回は【無印良品】からピックアップします。どちらも軽やかに羽織れて、大人の春コーデで活躍してくれそうです。 大人のカジュアルコーデにマッチする軽アウター 【無印良品】「婦人 コットンライトキャンバス フードブルゾン」\15,900（税込）