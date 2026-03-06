映画「フォーチュン・クッキー」（2004年）、「クルエラ」（2021年）などのプロデューサーとして知られたアンドリュー・ガンさんが死去した。58歳。2024年から筋萎縮性側索硬化症（ALS）を患っていたガンが3月3日、カナダのトロントにある自宅で息を引き取ったという。 【写真】「フォーチュン・クッキー」の撮影現場ジェイミー・リー・カーティスらとのオフシ