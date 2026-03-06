吉田美月喜 俳優の吉田美月喜が、ドラマ「悪魔の手毬唄」（NHK BSプレミアム4K3月14日よる9時〜）に出演。鬼首村出身の人気歌手・別所千恵子を演じる。吉田は、「どきどきしながら撮影に挑みました」とコメント。NHK金田一シリーズ第５弾となる「悪魔の手毬唄」が、前後編あわせて３時間の長編の珠玉ドラマとしてＢＳＰ４Ｋでの放送が決定。そして主人公・金田一耕助を演じる吉岡秀隆をはじめ、物語を鮮やかに彩る