2018年に千葉県で女性に性的暴行を加えてケガをさせたとして、強制性交致傷罪に問われている米国籍のクリストファー・ステイブン・ペインさんの事件をめぐり、母親や弁護人らが3月6日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見を開いた。この事件では、DNA鑑定のデータが改ざんされた疑いが指摘されている。一方で、クリスさんは現在も4年以上にわたり身柄を拘束され続けている。クリスさんの母親は会見で「有罪ではないのに、