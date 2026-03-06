吉岡秀隆が主演を務めるNHK版金田一耕助シリーズ第5弾『悪魔の手毬唄』に、メインキャストとして奥平大兼と吉田美月喜の出演が決定した。【写真】『悪魔の手毬唄』メインキャストに発表された吉田美月喜本作は、これまで何度も映像化されてきた横溝正史の人気小説『悪魔の手毬唄』を原作とする、前後編あわせて3時間の長編ドラマ。村に伝わる古い手毬唄の歌詞になぞらえて起こる連続殺人事件を描く。岡山を訪れた金田一耕助