柏が東京国際大学の古谷柊介の2027年加入内定を発表した柏レイソルは3月6日、東京国際大学に在学中のMF古谷柊介が2027年シーズンから加入することが内定したと発表した。あわせて「2026年JFA・Jリーグ特別指定選手」として承認され、今季の公式戦に出場可能となった。背番号は「30」に決定している。21歳の古谷は千葉県出身で、柏レイソルA.A.TOR’82から日本体育大学柏高校を経て東京国際大学に進学した。現在は大学3年生で、