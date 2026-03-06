１４日に東京・イイノホールで開催されるお笑いコンテスト「ワタナベお笑いＮｏ．１決定戦２０２６」のファイナリストと審査員が６日、発表された。同大会は芸能事務所ワタナベエンターテインメントに所属する芸人の中から“最も面白い芸人”を決める恒例企画。決勝進出を決めたのは、四千頭身、チュランペット、フタリシズカ、ぎょねこ、金の国、ファイヤーサンダー、アリオス、豆鉄砲の８組。ファーストラウンドは１対１のタ