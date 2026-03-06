◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝３月６日、栗東トレセン前走の小倉日経賞で鮮やかに逃げ切ったレーゼドラマ（牝４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父キズナ）は、大外枠の８枠１６番に決まった。辻野調教師は「内や中枠で変に外からかぶされて包まれるよりはいいと思います。力は出し切れるかな」と前を向いた。昨年は同舞台のフラワーＣ・Ｇ３で、今回人気の一角のパラディレーヌに２馬身