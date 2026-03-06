ＪＲＡは３月６日、２０２５事業年度決算が経営委員会において議決されたと発表した。事業収益は６年連続での３兆円超えとなる３兆５３８４億９３４万１４８８円（うち勝馬投票券収入は３兆５１８４億５１１４万３０９４円）だった。当期純利益は６４１億２１４０万８６９２円で前年比９９・３％だった。国庫納付金総額は３８３８億円余となる予定。