詐欺被害を未然に防いだとして3月6日、高知県須崎市のコンビニに警察から感謝状がおくられました。須崎警察署の片岡隆章署長が感謝状を手渡したのは、ローソン須崎西崎店の金堂奈菜店長とアルバイトの岡林陸さんです。警察によりますと2025年12月、70代の女性が店舗を訪れ「チャットを続けるためのカードは無いか」と携帯電話の画面を見せながら岡林さんに声をかけました。不審に思った岡林さんが金堂店長に相談し、警