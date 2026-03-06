◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）米大リーグ・オリオールズやオリックスなどでプレーしたアダム・ジョーンズ氏（４０）が試合前練習でグラウンドに姿を現し、侍ジャパンに熱視線を送った。メジャー通算２８２本塁打を誇るジョーンズ氏。ＷＢＣには米国代表として１３、１７年に出場していた。グラウンドではドジャース・大谷からあいさつを受け、２０、２１年にオリックスでチームメートだったレッ